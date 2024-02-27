Министр спорта Республики Татарстан: Казань планирует принять ЧЕ по водным видам спорта

Чемпионат Европы по водным видам спорта — 2028 может пройти в Казани. Об этом заявил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Казань должна была принять объединённый чемпионат Европы летом этого года, но его в итоге отдали Белграду. Сейчас нам предлагают провести турнир в 2028 году. После Игр будущего мы вступим в очередной раунд переговоров. Эту идею мы не отбрасываем, дискутируем, они прислали официальное письмо с предложениями, посмотрим, как всё сложится», — цитирует Леонова ТАСС.

Отметим, ранее ни Россия, ни СССР не принимали европейский турнир, проходящий раз в два года. Чемпионат в Белграде (Сербия) пройдёт с 10 по 23 июня 2024 года. Соревнования 2026 года состоятся в Париже.