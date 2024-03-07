Филатов заявил о готовности ФШР провести матч за шахматную корону в 2025 году

Глава Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что Россия сможет провести матч за шахматную корону, если будут сняты ограничения.

«Мы, конечно, готовы подать заявку на проведение матча за мировую шахматную корону в России. Если к этому моменту будут сняты ограничения ФИДЕ, то мы с огромным удовольствием проведём много различных международных соревнований», — приводит слова Филатова «РИА Новости Спорт».

В 2024 году должен пройти турнир претендентов, который продлится со 2 по 25 апреля. Ранее сообщалось, что местом проведения будет Торонто (Канада). Сейчас есть информация о переносе турнира в Мадрид (Испания). Победитель этого состязания получит возможность соревноваться с действующим чемпионом Дин Лижэнем.

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Напомним, ФИДЕ разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать в личных турнирах только в нейтральном статусе.