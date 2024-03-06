Турнир претендентов по шахматам может пройти в Испании

Турнир претендентов, который должен был пройти в Канаде, с высокой долей вероятности будет проведён в Испании. Об этом сообщает телеграм-канал «Шахматы+»

Турнир может пройти в Мадриде в связи с тем, что Канада не согласовала визы ряду участников турнира и членам их команд. По словам источника, вероятность, что страна пересмотрит своё решение и впустит участников, низкая.

Из официальных источников о смене места проведения может быть объявлено до конца следующей недели.

Напомним, турниры претендентов — этап цикла соревнований на первенство мира по шахматам, где определяется соперник чемпиона мира в матче на первенство мира.

Действующим чемпионом мира по шахматам является Дин Лижэнь, ему уступил российский гроссмейстер Ян Непомнящий.