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ВАДА наказало 250 спортсменов на основе данных из Московской антидопинговой лаборатории

ВАДА наказало 250 спортсменов на основе данных из Московской антидопинговой лаборатории
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наказало 250 спортсменов на основе данных московской лаборатории.

«Расследование ВАДА в рамках операции LIMS по данным и образцам, полученным отделом разведки и расследований ВАДА из Московской антидопинговой лаборатории в 2019 году, продолжает быть успешным. Свидетельством этого успеха является то, что число спортсменов, к которым сейчас применены санкции в рамках этого проекта, достигло отметки в 250 человек, при этом еще 32 предъявлены обвинения и 106 случаев остаются на стадии расследования», — говорится в заявлении ВАДА на официальном сайте.

Также сообщается, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

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