Исполком ВАДА выразил обеспокоенность из-за проведения Игр дружбы в России

Исполнительный комитет ВАДА выразил обеспокоенность из-за проведения Игр дружбы в России, сообщает пресс-служба организации.

«Что касается других мультиспортивных мероприятий, члены исполкома, в том числе представляющие спортсменов, спортивное движение и правительства мира, выразили обеспокоенность по поводу планов России провести в сентябре 2024 года Игры дружбы.

В частности, вызывает обеспокоенность то, что мероприятие не будет проходить под защитой Всемирного антидопингового кодекса, следовательно, здоровье и справедливость для спортсменов могут быть поставлены под угрозу. ВАДА призывает всех лиц, подписавших кодекс, проявлять осторожность и не узаконивать это мероприятие, поскольку агентство не может ручаться за антидопинговую программу, которая может существовать, а может и не существовать. Эта позиция подкрепляется тем фактом, что РУСАДА не соблюдает кодекс, в России сейчас нет аккредитованной ВАДА-лаборатории, а общее доверие к антидопинговой системе в России остаётся низким», — говорится в заявлении.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.