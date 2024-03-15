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Чемпионка России среди юниоров в беге дисквалифицирована на 3 года за допинг

Чемпионка России среди юниоров в беге дисквалифицирована на 3 года за допинг
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Чемпионка России 2022 года среди юниоров в беге на 3000 м Анастасия Куницына дисквалифицирована на 3 года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«ВФЛА на 3 года дисквалифицирует Анастасию Куницыну (Иркутская область) за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или метода»)», — говорится в официальном заявлении организации.

При этом ВФЛА не стала озвучивать, какое именно вещество было найдено в допинг-пробе Куницыной.

Дисквалификация спортсменки продлится до 26 февраля 2027 года. Все результаты Куницыной, достигнутые с 9 февраля 2024 года, будут аннулированы.

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