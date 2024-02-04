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Российская лёгкая атлетика жива: «Русская зима — 2024», победители, результаты, комментарии Ласицкене и Шубенкова

Русская лёгкая атлетика жива, несмотря ни на что
Батраз Томаев
Русская лёгкая атлетика жива, несмотря ни на что
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Итоги «Русской зимы»: Иванюк и Лысенко задают темп, Ласицкене пока не в форме, а белорус Волков разряжает обстановку.

Российская лёгкая атлетика, несмотря на вечный бан от дядюшки Коу, ещё жива. Но существует как будто в своём отдельном мирке. «Королеве спорта» приходится непросто. А действующие лица, кажется, уже поняли – медали Олимпиад и чемпионатов мира они вряд ли увидят. Как исправить ситуацию и кто развяжет этот гордиев узел – вопросы пока что риторические.

Тем не менее маркером стабильности год от года выступает «Русская зима». В этом году турнир прошёл в 33-й раз. Выдающихся результатов на нём показано не было. Сенсаций тоже не случилось. Но важен сам факт события.

Странный сезон Ласицкене

Хедлайнером соревнований стала Мария Ласицкене. Олимпийской чемпионке 2020 года тяжело. В условиях изоляции не каждый сможет поддерживать мотивацию, позволяющую показывать результаты уровня мировых лидеров. А потому её скромные 1,91 м, показанные на легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ, вопросов уже не вызывают. Прыгунья в высоту на «Русской зиме» стала второй, улучшив на один сантиметр свой январский результат. Лидер сборной говорит, что сейчас старается думать только о хорошем.

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

Фото: РИА Новости

«Это мой лучший результат в вялотекущем и странном сезоне. Но я прыгнула лучше, чем в январе. Наверное, я должна быть довольна, что, выходя на соревнования, продолжаю бороться, соревноваться, выполнять на каждой высоте установки. Я и довольна должна быть, но хотелось бы лучше. Но это всё, что во мне есть на данный момент», — отметила она.

Первое же место досталось Наталье Спиридоновой – 1,93 м.

«Я очень рада своей победе на «Русской зиме». Не получилось установить личный рекорд. Думаю, сегодня не тот день. Это случится, возможно, позже. На первой попытке я слишком зажималась. Дальше уже себя отпустила. Третья попытка была хорошей. У меня хорошая форма. С тренером плавно двигаемся к чемпионату России. Акцент делаем на лето, а этот зимний сезон проходящий», – приводит её слова пресс-служба ВФЛА.

На турнире был и Сергей Шубенков. Правда, в качестве зрителя:
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«Мы с Данилом задаём темп»

А в другой части прыжкового сектора золото турнира делили Илья Иванюк и Данил Лысенко. Публика ждала увлекательного противостояния лучших прыгунов в высоту на планете. Но спортсмены решили поберечь силы.

Прыгуны разделили первое место, отказавшись от борьбы за золото. Результат победителей – 2,30 м. А места под солнцем хватит им обоим.

«Вроде неплохо. Движемся в нужном направлении, – рассказывал Иванюк. – Но сегодня так сталось, что пришлось закончить самому соревнования раньше времени. В одной из попыток случилась неприятность со стопой. И мне нужна была пауза. Я перенёс попытку с 2.33 на 2.35. Третью попытку 2.35 я прыгал в кроссовках, зная, что у нас будет перепрыжка. Данил высоту тоже не взял. Но к тому моменту боль в стопе уже прошла. Всё оказалось не так серьёзно, как я предполагал. Потом мы уже вдвоём отказались прыгать. Дальше уже будут более важные старты, и к ним нужно подготовиться в полном здравии.

Задача на сезон? В конце февраля будет видно, как прыгают в мире, и мы будем ориентироваться на эти цифры. Тогда же и пройдёт чемпионат России. А пока мы с Данилом Лысенко задаём темп на этот сезон, ребята будут ориентироваться на наши результаты. Цель в любом случае такая — не отставать от общемировых результатов».

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«Актёрские мастерские, присмотритесь ко мне!»

В секторе прыжков с шестом ожидаемо победил 19-летний Матвей Волков. Белорус показал результат в 5,72 м. Второе место у россиянина Александра Соловьёва – 5,65 м, а третью позицию занял Михаил Шмыков – 5,55 м.

19-летний лидер «Русской зимы» грезит о высотах мирового рекордсмена Дюплантиса. Потому и заказал у судей заветные 6,53, чтобы наверняка обойти шведа. Но потом отменил, это была лишь шутка. Не скроем, позитивный белорус Волков – то, что нужно сейчас нашей лёгкой атлетике.

«Я пытался побить сегодня личный рекорд. После того как я с успехом преодолел 5,72, я заказал у судей 6,53. Это моя давняя мечта. Получилось так, что просто не хватило длины стоек. Такое бывает, поэтому пришлось прыгать 5,83. Ладно, я пошутил (смеётся). Поверили? Актёрские мастерские, присмотритесь ко мне. Могу во втором сезоне «Слова пацана» Вову Адидаса сыграть. Ну или любую роль», – смеялся после победы Волков.

Матвей Волков

Матвей Волков

Фото: РИА Новости

Вышла на старт после паузы и опытная Екатерина Конева. У серебряного призёра ЧМ-2013 в тройном прыжке получилось не всё. Но и особых ожиданий от старта не было.

«Я абсолютно не расстраиваюсь, что у меня сегодня такой результат, ведь это мои первые прыжки после «Королевы спорта» – я с августа тройной не прыгала. Поэтому никаких надежд на определённые результаты я не возлагала. Сегодня 14,00 м. Это можно сравнить с тем, что мне бы сказали в пять утра: «Катя, иди на 14 м прыгни». Это здорово, что я прыгнула на 14 м, вообще не выступая. Это о чём-то говорит. Старт есть, точка отсчёта есть, с которой можно работать к лету. Я вообще не планировала зимой выступать. Но меня пригласили, попросили, а я отказываться не стала».

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А вот победителем стала Дарья Надбайкина. Двукратная чемпионка страны показала 14,06 м. Тройку лидеров замкнула Елизавета Дёмина (13:45).

Пусть хоть чуть-чуть, но «Русская зима» согрела сердца любителей лёгкой атлетики. Очевидно, верным решением стало то, что на финальные соревнования спортсмены выходили в русских национальных костюмах. Ну когда бы мы ещё увидели Марию Ласицкене в сарафане и кокошнике?!

Немного грустно оттого, что только этим мы и можем привлекать внимание к лёгкой атлетике. Но жизнь в ней всё ещё есть. Это нельзя отрицать.

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