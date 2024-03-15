«Железная леди». Прыгун в воду Саутин — о тренере Стародубцевой

Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Дмитрий Саутин поделился мнением о своём бывшем тренере Татьяне Стародубцевой. Специалистка скончалась в сентябре 2012 года.

«Я обязан Татьяне Стародубцевой, что всех на ноги подняла, да и вообще не бросила. Тренера я вообще каждый день вспоминаю. Никто ведь даже не знал, что она тяжело больна, даже её семья. Железная леди. Никогда не позволяла себе никаких жалоб. Всегда чётко видела цель и очень быстро рассчитывала, как до неё добраться.

В работе у нас всё было очень жёстко. А вот в жизни Таня, наоборот, была весёлой. Душа любой компании, смеялась постоянно. Только в обычной жизни мы общались с ней слишком мало. Знать бы, что всё так сложится…» — приводит слова Саутина «RT на русском».