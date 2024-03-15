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Саутин: у каждой страны есть задача победить Китай. Раньше была задача обыграть русских

Саутин: у каждой страны есть задача победить Китай. Раньше была задача обыграть русских
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Двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по прыжкам в воду Дмитрий Саутин высказался о доминации китайских спортсменов в его виде спорта.

«У каждой страны, думаю, есть задача одолеть китайских спортсменов. Как раньше была задача обыграть русских. «Китайская стена» — это такая реальная преграда к золоту, которая существует уже лет 20. И, заметьте, китайские специалисты везде сейчас работают, кроме России», — приводит слова Саутина «RT на русском».

Сегодня, 15 марта, Дмитрию Саутину исполнилось 50 лет. На счету российского прыгуна в воду восемь олимпийских медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды. Спортсмен принимал участие в пяти Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004 и 2008).

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