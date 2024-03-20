Гандболисты ЦСКА вышли в «Финал четырёх» Кубка России

Московский клуб ЦСКА на выезде обыграл «Динамо-Сунгуль» из Снежинска в ответном матче 1/4 финала Кубка России со счётом 28:24 и вышел в «Финал четырёх». Первая игра завершилась со счётом 27:22 в пользу армейцев.

Самым результативным игроком матча стал правый крайний московского клуба Даниил Шишкарёв, забросивший шесть мячей. На счету разыгрывающего ЦСКА Валентина Воробьёва и правого полусреднего «Динамо-Сунгуль» Евгения Дудика по пять голов.

Сегодня, 20 марта, в 19.00 по московскому времени состоится ещё одна игра 1/4 финала Кубка России. «Чеховские Медведи» дома сыграют с уфимским «Акбузатом» (первая игра — 38:30 в пользу команды из Чехова). Ранее в «Финал четырёх» пробился краснодарский СКИФ.

Гандбол. Кубок России.

1/4 финала. Ответные матчи.

«Динамо-Сунгуль» — ЦСКА — 24:28 (9:15) (Дудик — 5; Шишкарёв — 6, Воробьёв — 5).

Первый матч — 22:27.