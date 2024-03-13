Гандболистки ЦСКА проиграли «Черноморочке», это второе подряд поражение московской команды

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В Новороссийске завершился матч этапа победителей чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. «Черноморочка» на своей площадке одержала неожиданную победу над ЦСКА со счётом 28:25. Это второе подряд поражение московских гандболисток.

Самым результативным игроком матча стала левая полусредняя новороссийской команды Наталья Никитина, забросившая восемь мячей. В составе армейской команды шесть голов на счету белорусской гандболистки Анастасии Кулак.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Группа А

«Черноморочка» — ЦСКА — 28:25 (14:11).

Турнирное положение. 1. «Ростов-Дон» — 54 очка (29 матчей). 2. ЦСКА — 45 (29). 3. «Астраханочка» — 40 (28). 4. «Лада» — 38 (29). 5. «Черноморочка» — 36 (29). 6. «Кубань» — 28 (27).