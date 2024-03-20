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Семья пропавшей спортсменки Цомартовой пообещала 5 млн рублей за её возвращение

Семья пропавшей спортсменки Цомартовой пообещала 5 млн рублей за её возвращение
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Семья пропавшей дагестанской спортсменки по тайскому боксу Анны Цомартовой пообещала в течение месяца отдать 5 миллионов рублей за возвращение её домой. Об этом сообщается в телеграм-канале, посвящённом поиску Цомартовой

«Тому, кто вернёт нам Аню, мы готовы заплатить вознаграждение в размере 5 млн рублей… Гарантируем в течение месяца отдать всю сумму!» — написано в посте телеграм канала.

Напомним, 10 февраля девушку видели в последний раз в Каспийске на берегу моря, после этого она домой не возвращалась. Накануне пропажи Цомартова была расстроена, потому что впервые за 10 лет проиграла соревнования по тайскому боксу. Все вещи и личные документы спортсменка оставила дома и вышла к берегу в легкой одежде.

Также известно, что перед тем, как она перестала выходить на связь, спортсменка попрощалась с братом.

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