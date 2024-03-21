Игрок «Кузбасса» Артём Репях — о финале: ох, ну неужели это всё закончилось?

Чемпион России по хоккею с мячом в сезоне-2023/2024 игрок ХКМ «Кузбасс» Артём Репях прокомментировал итоги финальной игры. Кемеровчанин стал автором «золотого мяча» в ворота ХКМ «Водник».

«Ох, ну неужели это всё закончилось (улыбается)? Это было очень и очень тяжело! В том моменте (мяч, забитый в овертайме. – Прим. «Чемпионата») стоит отметить Артёма Бутенко, который отдал зрячий пас. На мой взгляд — просто гениальный. Мне оставалось только попасть с метра в ворота — я находился в той точке, где и было нужно.

Мы старались оказывать постоянное давление на соперника на каждом сантиметре льда, и это дало свои плоды. Плюс в таких матчах тебе должно чуть-чуть повезти — я счастлив, что это случилось с нами! В овертайме уже, кажется, голова «не варит», но ноги как-то сами бегут», — сказал Репях в интервью ФХМР.

20 марта в Кемерове в рамках финала чемпионата России по хоккею с мячом прошёл матч за первое место. Победителем стал «Кузбасс». На домашней арене был повержен «Водник» со счётом 7:6.