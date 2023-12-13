«Русский хоккей точно не потерян». Чем живёт наш национальный вид спорта в изоляции?

Хоккей с мячом, или бенди, или русский хоккей – один из тех видов спорта, который в нашей стране как-то иррационально, но очень сильно любят.

Чемпионат мира почти всегда сводился к одному важному матчу: Россия – Швеция. На национальной арене всё непросто с бюджетами, организацией, погодой – хоккей с мячом подразумевает проведение матчей на морозе.

Но, несмотря ни на что, русский хоккей живёт. Своей, особой жизнью.

Российская Суперлига жива

Как и во многих других видах спорта, в хоккее с мячом запретили российскую сборную. Прекрасно всё понимая, европейские «партнёры» отняли у себя возможность соревноваться с одной из лучших сборных планеты.

Но если иные виды спорта без международных соревнований живут туго, то в хоккее с мячом из-за санкций глобально ничего не поменялось. По крайней мере, чемпионат России, в котором принимают участие 14 команд, ничего не потерял. 32-й розыгрыш в самом разгаре, и конкуренция здесь что надо.

Игроки архангельского «Водника» Фото: vodnik.pro

По итогам девяти туров есть два лидера, которые не потеряли ни одного очка – это «Водник» из Архангельска и кемеровский «Кузбасс». Но одной из хоккейных дружин совсем скоро, вероятно, придётся потерпеть первое поражение в сезоне. 13 декабря в Кемерово команды сойдутся в очном противостоянии.

Дальше тоже интересно. Действующий чемпион Суперлиги хабаровский «СКА-Нефтяник» пока занимает лишь пятое место в таблице. Однако у хабаровчан есть все шансы исправить положение, ведь впереди ещё полсезона.

В зоне плей-офф – восемь команд. И ситуация с участниками финальной стадии Суперлиги может измениться за пару недель. О своих правах на участие в решающей стадии заявил, например, казанский «Ак Барс-Динамо», одержавший две домашние победы и ворвавшийся в зону плей-офф. Казанцы пока идут на седьмом месте, но от девятой строчки их отделяет всего два очка.

«Им неинтересно играть без России»

В начале декабря чемпионат России был поставлен на паузу. Всё из-за учебно-тренировочного сбора национальной команды и Новогодних игр «Энергия», которые проходили в Иркутске с 7 по 10 декабря. В рамках насыщенных выходных сборная России сыграла с «Байкалом-Энергия», провела открытую тренировку и автограф-сессию. А ещё состоялся большой Матч звёзд.

Сборная России по хоккею с мячом Фото: rusbandy.ru

Быть отстранёнными от международных стартов, конечно, невесело. Однако есть забавный момент: игроки западных стран, чьи руководители нас и отстранили, сами едут играть в Россию. Об этом ещё летом говорил глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник.

«Безусловно, международная практика нужна. Не секрет, что многие хоккеисты в Скандинавии уже открыто говорят, что им неинтересно играть на чемпионатах мира без сборной России. И они сами, несмотря на давление в своих странах и исключение из сборных, едут играть в нашу Суперлигу: в предстоящем Кубке за «СКА-Нефтяник» сыграют финны – братья Мяяття, а за «Кузбасс» – шведский полузащитник Симон Янссон. Им интересно играть в России, потому что уровень наших игроков выше, чем где бы то ни было», – приводит слова президента национальной федерации Lenta.ru.

«Русский хоккей точно не потерян»

В былые годы хоккей с мячом собирал на открытых аренах до 30 тысяч зрителей. А, например, в 2007 году на игре чемпионата мира на трибунах кемеровского стадиона «Химик» было более 30 тысяч человек. На том же стадионе местный «Кузбасс» собирал до 20 тысяч. И это в мороз -17 градусов!

Увы, сейчас цифры заметно ниже. Но в некоторых российских регионах, где не так сильно развиты другие виды спорта, бенди любят безумно.

«В некоторых регионах хоккей с мячом остается культовым, особенно там, где нет крупных команд по футболу и хоккею с шайбой. Речь об Архангельске, Кирове, Иркутске и других городах. Этот вид спорта привлекает размахом. Тут высокие скорости, акцент на технике, людям нравится атакующий хоккей – традиционный для нашей страны. Хотя мячик не всегда увидишь с трибуны, но раньше по 30 тысяч приходило, даже в морозы», – рассказывал газете «Ведомости. Спорт» экс-арбитр чемпионата России Никита Юкляевских.

Никита Юкляевских Фото: rusbandy.ru

А вот что говорит о популярности глава ФХМР Борис Скрынник:

«Русский хоккей точно не потерян. Более того, мы по-прежнему занимаем в стране третье место по посещаемости после футбола и хоккея с шайбой, так что остаёмся популярным и любимым у народа видом спорта. Да, наши сборные не участвуют в международных соревнованиях, но мы серьёзно и успешно работаем над увеличением турниров внутри России – не только для сборных команд, но и в детско-юношеском хоккее. К примеру, в прошлом сезоне мужская сборная России не была допущена до ЧМ в Швеции, но мы сделали всё, чтобы у неё была практика, – провели три полноценных сбора в Красноярске, Иркутске и Кемерове. В этом, безусловно, нам здорово помогают Министерство спорта РФ и ряд регионов», – говорит руководитель.

Возможно, на посещаемость хоккейных матчей влияют новые арены. Их вместимость меньше, чем было раньше. Зато теперь многие команды играют под крышей. В прошлом сезоне на открытом воздухе матчи проводили 10 из 14 команд Суперлиги. А крытые арены с вместимостью до 7 тысяч человек есть в Кемерове, Красноярске, Хабаровске и Иркутске.

P.S.

В России хоккей с мячом живёт. А вот в мире…

Совсем недавно Международная федерация хоккея с мячом объявила, что чемпионат мира – 2024 не состоится. России нельзя проводить главный турнир из-за санкций, а больше никто заниматься его организацией не хочет.