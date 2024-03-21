Тренер хоккейного «Водника»: давно не помню таких финалов чемпионата России

Главный тренер ХКМ «Водник» Иван Максимов прокомментировал итоги финального матча чемпионата России по хоккею с мячом — 2023/2024. Специалист резюмировал, что его подопечные «удачно оборонялись», а на стороне победителей выступили свежесть и поддержка трибун.

«Финал получился реально очень достойным и зрелищным — я, признаться, уже очень давно не помню таких финалов чемпионата России. Когда две сильные команды играют друг против друга, исход решают нюансы — свежесть, удача, поддержка трибун. В этих микромоментах «Кузбасс» сегодня оказался чуть сильнее. Поздравляю их с заслуженной победой.

Матч, я уверен, запомнится надолго всем, кто его смотрел. Здорово, что в Кемерове был переполненный стадион: люди сидели и стояли даже в проходах! И мы прекрасно понимали, что «Кузбасс» дома будет нагнетать давление на наши ворота, поэтому нам было необходимо в первую очередь терпеть и ждать», — сказал Максимов в интервью ФХМР.

20 марта в Кемерове в рамках финала чемпионата России по хоккею с мячом прошёл матч за первое место. Победителем стал «Кузбасс». На домашней арене был повержен «Водник» со счётом 7:6.