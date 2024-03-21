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Парализованный пациент с чипом в мозгу сыграл в шахматы силой мысли

Парализованный пациент с чипом в мозгу сыграл в шахматы силой мысли
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Парализованный пациент, которому вживили чип Neuralink в мозг, сыграл в шахматы силой мысли. 29-летний Ноланд Арбоу рассказал, что для приобретения новых навыков понадобились небольшая тренировка и настройка оборудования.

«Мне просто стало интуитивно понятно, что я начинаю представлять, как движется курсор. Это было похоже на воздействие силой на курсор. Я мог заставить его двигаться, куда я захочу.

Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути. Впереди ещё много работы, но она уже изменила мою жизнь», — приводит его слова Sky News.

Человек с чипом, вживлённым в мозг, сыграл в шахматы

Арбоу получил травму спинного мозга и утратил подвижность всех четырёх конечностей. Имплантат он получил в конце января.

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