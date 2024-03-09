Российские шахматы не потеряны! Новое поколение наших спортсменов приятно удивляет

В 2024 году в нашей стране после четырёхлетнего перерыва возобновился легендарный турнир «Аэрофлот Опен» – масштабное соревнование, проводимое Федерацией шахмат России и крупнейшим отечественным авиаперевозчиком. Этот турнир, между прочим, ещё в 2004-м попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое массовое состязание на тот момент.

За 18 прошедших до старта 2024 года розыгрышей Москва видела многое. И выполнение звания гроссмейстера будущим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, и триумфы надежд российских шахмат Яна Непомнящего с Сергеем Карякиным, и победы малоизвестных игроков над признанными грандами. Не будет преувеличением сказать, что на «Аэрофлоте» выросла почти вся российская и половина международной элиты шахмат!

В этом году в главном соревновании «Аэрофлот Опен» (побочные турниры в этот раз были детскими) соревновались 142 шахматиста от рейтинга 2300 (уровень национального мастера) и выше. Они представляли Россию, Узбекистан, Иран, Армению, Беларусь, Азербайджан, Черногорию, США, Китай, Казахстан, Индию, Азербайджан. Гарантированный призовой фонд составил целых 15 миллионов рублей, из которых победитель получал три – это небывалая для российских шахмат последних лет сумма!

Главными фаворитами выглядели игроки российской сборной: многократный чемпион мира по блицу Александр Грищук (№1 стартового посева) и лидер российской молодёжи Андрей Есипенко (№2). Оба совсем недавно неплохо потренировались в выставочных поединках против экс-чемпиона мира Владимира Крамника и быстро вошли в лидирующую группу. А когда по ходу дистанции снялся, потерпев пару болезненных поражений, один из их главных конкурентов россиян олимпийский чемпион Жавохир Синдаров, представляющий Узбекистан, то показалось, что ничего уже не помешает российским титанам разделить на финише главные призы и медали.

Однако, к несчастью российских поклонников шахмат, случилось настоящее спортивное чудо. Иранец Мохаммад Табатабаи (№4 в турнире по рейтингу), потерпевший сокрушительное поражение на старте турнира, развил невероятный ход и сумел нагнать лидеров, а потом последовательно обыграть и Грищука, и Есипенко в личных встречах и взять первое место! Андрей в итоге финишировал на второй позиции, а Александр – только на 12-й.

Однако мне кажется, что главным итогом турнира стало не то, что в конкретный момент Есипенко не смог остановить Табатабаи, а очевидный факт того, что за плечами Андрея, которому 22 марта исполнится 22 года, появилась целая плеяда молодых российских талантов, уже сейчас рвущихся на большую мировую арену. Рассмотрим финальное положение участников.

Андрей Есипенко Фото: ruchess.ru

В зону из 15 призовых мест при огромной турнирной конкуренции попали несколько маститых россиян: многоопытный олимпийский чемпион 1998 года Вадим Звягинцев, неоднократный чемпион России в командном зачёте Алексей Гоганов и триумфатор крупнейшего фестиваля 2020 года в Гибралтаре Давид Паравян. Но порадовала и молодёжь – шестым финишировал лидер курганских шахмат Сергей Дрыгалов (1999 года рождения), восьмым в таблице оказался вице-чемпион мира среди юниоров Арсений Нестеров (2003 г. р.). Кстати, стоит отдельно отметить, что именно с Есипенко и Нестеровым Федерация шахмат России заключила персональные контракты с целью продвинуть талантливых юношей в самый топ мировых шахмат.

Случились и более удивительные истории. В призовую зону, выполнив балл гроссмейстера, попал лидер шахматного Челябинска Ярослав Ремизов (2003 г. р.). Шахматной публике он известен ещё и тем, что осенью 2023 года на командном чемпионате России в Сочи в присутствии сотен участников сделал предложение руки и сердца своей избраннице – прекрасной шахматистке Елене из Волгограда. Но с одной оговоркой – свадьба состоится летом 2024 года, потому что Ремизов… должен на неё заработать!

В последнем туре «Аэрофлота» Ярослав Ремизов сражался против рекордсмена по игре вслепую Тимура Гареева, представлявшего Соединённые Штаты Америки. Гареев только что выиграл открытый Суперфинал Московской области, проведённый Сергеем Карякиным, и находился в блестящей форме, однако на кону для челябинца стояли не только норматив гроссмейстера и приз в несколько сотен тысяч рублей, но и личное счастье.

Ярослав Ремизов (Россия) — Тимур Гареев (США)

«Аэрофлот Опен» – 2024. 9-й тур

Свадьба Ярослава и Елены в конце июля теперь точно будет! А вот для Гареева поездка в Россию принесла эмоции лишь со знаком минус – шахматные чиновники США исключили Тимура из состава американской федерации, и теперь на сайте ФИДЕ гроссмейстер значится со значком Non Federation.

Первый балл гроссмейстера и первые очень приличные деньги заработал на турнире и лидер шахматного Кузбасса Алексей Грачёв (2005 г. р.), а вот лучший шахматист Самарской области, чемпион Азии и мира среди юношей Алексей Гребнев (2006 г. р.), помимо солидного заработка, выполнил крайний третий балл и теперь ожидает повышения в звании на следующем конгрессе ФИДЕ.

Возможно, вы удивитесь, но в турнире отличились и российские шахматисты, куда моложе, чем Грачёв с Гребневым! Подлинный фурор на «Аэрофлоте» произвела игра москвича Артёма Ускова с Иваном Землянским (Тюменская область) – оба юноши родились в 2010 году, им ещё нет и 14 лет!

Среди ребят 2010-2009 годов вообще идёт своеобразная гонка – кто же станет очередным самым молодым на данный момент российским гроссмейстером? (пока тут первенство держит сверстник Гребнева Володар Мурзин).

На «Аэрофлоте» мы, возможно, увидели кульминацию этой гонки молодых талантов. Артём Усков блестяще провёл весь турнир, отыграв сложнейшую дистанцию без поражений – он выиграл две первые партии, а потом настоящей скалой стоял на пути даже самых мощных соперников. Землянский же проиграл Есипенко, сделал пару лишних ничьих с шахматистами, уступавшими ему в рейтинге, и на финише нуждался лишь в победах, чтобы получить заветный балл на турнире по швейцарской системе.

И вот последний тур: Землянский – Усков! Ване нужна только победа, Артёму достаточно ничьей. И они сошлись, как «вода и камень, стихи и проза, лёд и пламень». В итоге – ничья, москвич достиг своей цели и основательно включился в борьбу за негласный титул «самого молодого гросса в России», а тюменский юный титан ещё нуждается в выполнении норматива.

Мы перечислили достижения лишь главных юных триумфаторов турнира, а на самом деле хорошо выступили гораздо больше молодых игроков. Кирилл Клюкин, Лев Зверев, Рудик Макарян, Лея Гарифуллина – имена этих ребят мы будем слышать всё чаще! В России подрастает новое поколение звёзд – это уже очевидно. Но доберётся ли кто-то из них до мировых высот?