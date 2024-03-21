Результат сборной России на ЧМ по скайраннингу аннулирован по рекомендациям МОК

Международная федерация скайраннинга (ISF) аннулировала общекомандный результат сборной России на чемпионате мира по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Российская команда заняла на этих соревнованиях третье место в общекомандном зачёте. В связи с аннулированием результатов бронза досталась сборной Испании. Результаты нейтральных спортсменов из России, выступавших в индивидуальных соревнованиях на чемпионате мира по скайраннингу, сохранились.

«ISF уведомила Федерацию альпинизма России о том, что, следуя рекомендациям МОК о недопущении участия в международных соревнованиях команд спортсменов из России и Беларуси, правление ISF приняло решение об исключении результатов общекомандного зачёта сборной России, показанных на зимнем чемпионате мира по скайраннингу», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерации альпинизма России (ФАР).

Напомним, чемпионат мира по скайраннингу прошёл с 6 по 10 марта в Италии. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов на международные соревнования в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.