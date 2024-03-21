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Станислав Поздняков: МОК погрузился в глубокое зазеркалье

Станислав Поздняков: МОК погрузился в глубокое зазеркалье
Станислав Поздняков
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков дал комментарий относительно последних заявлений Международного олимпийского комитета (МОК).

«Суммируя заявления последних двух дней со стороны МОК, складывается стойкое ощущение, что руководство этой организации погрузилось в глубокое зазеркалье, где меняются местами причинно-следственные связи, чёрное видится белым, а за реальность выдаётся какой-то параллельный мир.

Лозанна уже два года последовательно дезавуирует и пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя в отношении российских и белорусских спортсменов нелегитимные и антигуманные санкции и запреты, дискриминацию по национальному признаку, которая противоречит самой сути олимпизма и безусловному праву спортсменов принимать участие в соревнованиях на равноправной основе», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены, допущенные на соревнования, должны соблюсти ряд требований МОК для получения лицензии на участие.

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