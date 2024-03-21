Российские пловцы выступят на турнире в Боснии и Герцеговине под национальным флагом

Российские пловцы, которые отправятся на международный турнир в Боснию и Герцеговину, будут выступать под флагом страны. Об этом рассказал президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

По словам спортивного функционера, ограничений для выступления россиян не предполагается, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что с 26 по 28 апреля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина) пройдёт международный турнир. Подтверждено участие двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2016 года Юлии Ефимовой, серебряного призёра ОИ-2020 Климента Колесникова, серебряного призёра ЧМ-2021 Евгении Чикуновой, чемпионки мира 2016 года Марии Каменевой и серебряного призёра Олимпиады-2020 Ивана Гирёва.