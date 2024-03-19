Юлия Ефимова: от старта в Боснии и Герцеговине, разумеется, не откажусь

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова примет участие в международном турнире в Боснии и Герцеговине. Спортсменка уточнила, что во время соревнований можно будет выполнить норматив, который необходим для участия в ОИ-2024. А участие в подобных соревнованиях лишним не станет.

«Федерация нам организовала заграничные соревнования, которые пройдут в Боснии и Герцеговине. Ещё точных критериев нет. Но, по идее, там можно будет выполнить олимпийский норматив. Ещё не факт, что даже если кто-то этот норматив выполнит, то отправится в июле на Олимпиаду в Париж. Но сам факт, что у тебя этот норматив будет, это уже хорошо.

Прямо сейчас мне рановато плыть по олимпийским нормативам. Но от лишнего старта, который пройдёт в Боснии и Герцеговине, разумеется, я не откажусь. Как раз можно себя попробовать на этих международных соревнованиях. А потом уже летом думать, что и как. Тем более там точно будет уже понятно, ждут ли Россию на Олимпиаде, кого, сколько и как», — сказала Ефимова «Матч ТВ».

Ранее об участии российских пловцов на турнире в Боснии и Герцеговине заявил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.