Российская шахматистка Валентина Гунина вновь выиграла Swiss Queens Wednesday

Российский гроссмейстер Валентина Гунина выиграла турнир Swiss Queens Wednesday, который проходит на онлайн-арене Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

На турнире отечественная шахматистка набрала 9,5 очков из 11 возможных и опередила польских шахматисток Алину Кашлинскую и Александру Мальцевскую. Для россиянки это уже вторая победа в рамках данного соревнования. Всего же шахматистки из России выиграли пять из восьми турниров.

Еженедельный онлайн-турнир среди женщин проходит каждую среду начиная с 31 января 2024 года.

Напомним, в конце 2023 года Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу среди женщин, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Для российской спортсменки это второй подобный титул. Дебютную победу она одержала в 2012 году. Отметим, что чемпионкой мира по рапиду в Самарканде стала другая российская шахматистка — Анастасия Боднарук.