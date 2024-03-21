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Снукерист Джадд Трамп вышел в 1/4 финала World Open, О'Салливан и Селби покидают турнир

Английский снукерист, второй номер мирового рейтинга Джадд Трамп вышел в 1/4 финала профессионального турнира World Open, который проходит c 18 по 24 марта в Юйшане (Китай).

Сегодня, 21 марта, Трамп в матче третьего круга одержал победу над соотечественником Дэвидом Лилли (70-й номер мирового рейтинга) со счётом 5:3. В 1/4 финала соперником Трампа будет англичанин Кайрен Уилсон (11-й в мировой классификации).

Другие наиболее заметные матчи 1/8 финала World Open:

Ронни О'Салливан (Англия, 1) — Хоссейн Вафаей (Иран, 21) — 4:5;

Марк Селби (Англия, 5) — Джексон Пэйдж (Уэльс, 52) — 2:5;

Дин Цзюньхуэй (Китай, 9) — Шон Мерфи (Англия, 6) — 5:3.

World Open — 15-е рейтинговое соревнование снукеристов в сезоне-2023/2024 c призовым фондом £ 815 тыс. Действующий победитель — Джадд Трамп (Англия).