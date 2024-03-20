Снукеристы О'Салливан, Трамп и Селби вышли в 1/8 финала World Open

Британский снукерист, первый номер мирового рейтинга Ронни О'Салливан вышел в 1/8 финала профессионального турнира World Open, который проходит c 18 по 24 марта в Юйшане (Китай).

Сегодня, 20 марта, О'Салливан в матче второго круга одержал победу над 28-м номером мирового рейтинга китайцем Лю Хаотянем со счётом 5:2. В следующем раунде О'Салливан встретится с Хоссейном Вафаеем из Ирана, имеющим 21-й номер в мировом рейтинге.

В других матчах второго круга британцы Джадд Трамп (2-й в мировой классификации) и Марк Селби (5-й) обыграли китайцев Фана Чжэнъи (5:3) и Лонга Цзехуана (5:2) соответственно. В 1/8 финала Трамп сыграет с соотечественником Давидом Лилли, Селби встретится с Джексоном Пейджем из Уэльса.

World Open — 15-е рейтинговое соревнование снукеристов в сезоне 2023/2024 c призовым фондом 815 тыс. фунтов стерлингов. Действующий победитель — Джадд Трамп (Англия).