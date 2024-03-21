«Совсем запутались». Алексей Сорокин — о призыве МОК бойкотировать Игры дружбы

Глава оргкомитета Всемирных игр дружбы Алексей Сорокин отреагировал на призыв МОК в адрес спортсменов и правительств отказаться от участия в соревнованиях в России.

«Нас не очень удивило высказывание МОК. Скорее, больше удручило. Очень странные заявления о политизации. Похоже, совсем запутались. Мы, наоборот, стремимся сделать так, чтобы крупные спортивные соревнования не имели никакой связи с политикой. А мы слышим какие-то необоснованные обвинения в свой адрес — мне просто показалось это крайне странным и не очень основательным.

Кто не собирался — тот не приехал. Кто про спорт — тот всё равно приедет. Мы всем объясняем, что это коммерческий турнир», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее в оргкомитете Всемирных игр дружбы заявили, что такая позиция МОК носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта.