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Киселёва — о заявлении МОК по Играм дружбы: турнир всё равно состоится, всех приглашаем

Киселёва — о заявлении МОК по Играм дружбы: турнир всё равно состоится, всех приглашаем
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва поделилась мнением о призыве МОК в адрес спортсменов и правительств отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Это ущемление прав, и у меня такое ощущение, что это от безысходности всё происходит. Действительно, спорт нельзя политизировать, спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Мы готовимся к большому и профессиональному турниру и приглашаем всех для участия в нём. Этот турнир всё равно состоится. Ущемлять спортсменов нельзя», — приводит слова Марии Киселёвой RT.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

Ранее в оргкомитете Всемирных игр дружбы заявили, что такая позиция МОК носит неконструктивный характер и не направлена на развитие спорта.

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