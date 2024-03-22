Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Европейская федерация водных видов спорта представила новый логотип

Европейская федерация водных видов спорта представила новый логотип
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 22 марта, Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) представила новый логотип. Его презентация была приурочена ко Всемирному дню воды.

Фото: European Aquatics

«Новый бренд воплощает наше видение и миссию — показать, как европейские водные федерации и наши федерации-члены привержены высоким результатам и здоровому образу жизни, ставя социальную ответственность и устойчивое развитие водных видов спорта в основу всей нашей деятельности», — приводит слова главы European Aquatics Антонио Силвы Всероссийская федерация плавания.

Напомним, в Европейскую федерацию водных видов спорта, ранее известную как Европейская лига плавания, входят 52 национальные федерации, в том числе и российская.

Ранее стало известно, что российские пловцы смогут выступить под национальным флагом на турнире в Боснии и Герцеговине в конце апреля 2024 года. Там спортсмены смогут выполнить олимпийские нормативы.

Материалы по теме
Президент ВФП: российские пловцы выступят на турнире в Боснии и Герцеговине
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android