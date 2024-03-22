Европейская федерация водных видов спорта представила новый логотип

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Сегодня, 22 марта, Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) представила новый логотип. Его презентация была приурочена ко Всемирному дню воды.

Фото: European Aquatics

«Новый бренд воплощает наше видение и миссию — показать, как европейские водные федерации и наши федерации-члены привержены высоким результатам и здоровому образу жизни, ставя социальную ответственность и устойчивое развитие водных видов спорта в основу всей нашей деятельности», — приводит слова главы European Aquatics Антонио Силвы Всероссийская федерация плавания.

Напомним, в Европейскую федерацию водных видов спорта, ранее известную как Европейская лига плавания, входят 52 национальные федерации, в том числе и российская.

Ранее стало известно, что российские пловцы смогут выступить под национальным флагом на турнире в Боснии и Герцеговине в конце апреля 2024 года. Там спортсмены смогут выполнить олимпийские нормативы.