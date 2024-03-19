Президент ВФП: российские пловцы выступят на турнире в Боснии и Герцеговине

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что российские пловцы примут участие на турнире в Боснии и Герцеговине.

«Планируется выезд порядка 20 человек на эти соревнования после чемпионата России в конце апреля. Это будет город Баня‑Лука», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Олимпиаду в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Турнир в Боснии и Герцеговине позволит россиянам выполнить олимпийские нормативы. Об участии заявили серебряный призёр ЧМ-2021 Евгения Чикунова, чемпионка мира 2016 года Мария Каменева и серебряный призёр Олимпиады-2020 Иван Гирёв.