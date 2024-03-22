Россиянин Черных выиграл золото турнира «Большого шлема» по дзюдо в Тбилиси

Российский дзюдоист Иван Черных, победитель Кубка России, выиграл золото турнира «Большого шлема», проходившего в Тбилиси (Грузия). Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 66 кг.

В решающей схватке Черных одолел представителя Узбекистана Сардора Нуриллаева, чемпиона Азии. Бронзовые медали соревнований завоевали азербайджанец Руслан Пашаев и бразилец Виллиан Лима.

Отметим, что другие российские дзюдоисты не смогли сегодня пробиться в решающие схватки, потерпев поражение на старте первого дня соревнований: из борьбы выбыли Юлия Семиколенова и Алина Сергеева (до 48 кг), Яна Жилкина и Татьяна Цыганкова (до 52 кг), Ирина Зуева и Наталья Ёлкина (до 57 кг), Сергей Богословский и Альберт Огузов (до 60 кг), а также Равшан Насриддинов (до 66 кг).

Турнир закончится в воскресенье, 24 марта. Российские спортсмены выступают на нём в нейтральном статусе.