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Карелин: россияне, преодолевшие дискриминационные требования, должны поехать на Олимпиаду

Карелин: россияне, преодолевшие дискриминационные требования, должны поехать на Олимпиаду
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Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по борьбе, а ныне сенатор от Новосибирской области Александр Карелин выразил мнение, что преодолевшие квалификацию российские спортсмены должны поехать на летние Олимпийские игры – 2024 в Париже (Франция).

«Убеждён, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными, лишёнными здравого смысла, попирающими этические нормы, требованиями.

Да, нас лишили очень важной состязательной практики. Да, враждебно настроенные люди разрабатывают для наших спортсменов экипировку, занимаются вопросами размещения. Тем не менее те, кто завоевал лицензии, должны участвовать в Играх и приложить все усилия, продемонстрировать наши лучшие качества, включая волю к победе», — приводит слова Карелина «РБК-Спорт».

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