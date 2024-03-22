Олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова объявила, что скоро станет мамой

Олимпийская чемпионка 2020 года и чемпионка Европы – 2018 в командных первенствах российская гимнастка Лилия Ахаимова объявила, что готовится впервые стать матерью.

27-летняя Ахаимова сделала это посредством публикации видео, на котором радуется новому статусу вместе со своим возлюбленным — бывшим футболистом, а ныне тренером по физподготовке Янисом Линдой.

«Однажды ты встречаешь того самого человека. Ношу под сердцем нашу любовь. Ждём тебя», — подписала видео Ахаимова.

Напомним, Ахаимова объявила о завершении спортивной карьеры в начале февраля 2024 года. Кроме золота Олимпиады-2020, в активе Лилии два серебра чемпионатов мира — 2018, 2019 в команде.