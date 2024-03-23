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Софья Великая выиграла турнир «Московская сабля» в шестой раз в карьере

Софья Великая выиграла турнир «Московская сабля» в шестой раз в карьере
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Российская саблистка Софья Великая, двукратная олимпийская чемпионка в командном турнире, выиграла турнир «Московская сабля» имени советского фехтовальщика Михаила Бурцева, проходящий во Дворце гимнастики Ирины Винер.

В финале спортсменка, выступающая на внутренних стартах за Москву, встречалась с олимпийской чемпионкой 2020 года в командном турнире Ольгой Никитиной (Москва). Поединок завершился со счётом 15:13, в нём Софья Великая завоевала свою шестую в карьере победу на этих соревнованиях.

Третье место на турнире заняли двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян (Московская область) и представительница Санкт-Петербурга Алина Ключникова.

Всего в турнире саблисток принимали участие 53 спортсменки.

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