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Российские пловцы выступят под своим флагом на турнире в Боснии и Герцеговине – это шаг в сторону Олимпиады-2024

Олимпийская лазейка. Российские пловцы получили отличный шанс отобраться на Игры-2024
Батраз Томаев
Юлия Ефимова
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Колесников, Ефимова, Чикунова и другие постараются выполнить олимпийский норматив на турнире в Боснии и Герцеговине.

В российском спорте никто по-прежнему не понимает, что будет для нас с Олимпиадой-2024. Одни чиновники говорят, что ехать нельзя ни в коем случае, другие – что ехать нужно, если нас в Париж, конечно, пустят. В спортивных федерациях тоже метания: одни уже закрыли себе дорогу на летние Игры, другие тихо и спокойно делают всё, чтобы получить право туда ехать.

Всероссийская федерация плавания относится ко второй группе. Внезапно для всех оказалось, что наши пловцы имеют теоретические шансы выполнить критерии отбора на Олимпиаду. И они буду к этому стремиться.

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«От старта, разумеется, я не откажусь»

27 и 28 апреля в Боснии и Герцеговине пройдёт международный турнир по плаванию. Важно то, что он был организован специально для российских спортсменов. Во всяком случае об этом заявила опытнейшая Юлия Ефимова, а уж её словам можно доверять. И ещё очень хочется доверять сообщениям, что наши пловцы смогут выступить там под своим флагом и со своим гимном, поскольку старт проходит не под эгидой международной федерации.

Но главный смысл не в том, чтобы поднять флаг, а в том, чтобы выполнить олимпийский квалификационный норматив (OQT), необходимый для участия в Играх. Сделать это на соревнованиях в России нельзя, поэтому шанс выступить в Боснии и Герцеговине для наших пловцов – это настоящий прорыв.

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

Фото: РИА Новости

«Сам факт, что этот норматив будет, это уже хорошо. Мне прямо сейчас рановато плыть по олимпийским нормативам. Но от лишнего старта, который пройдёт в Боснии и Герцеговине, разумеется, я не откажусь. Как раз можно себя попробовать на этих международных соревнованиях. А потом уже летом думать, что и как. Тем более там точно будет уже понятно, ждут ли Россию на Олимпиаде, кого, сколько и как», – объяснила Ефимова «Матч ТВ».

Выполнить олимпийский норматив можно до 23 июня. А уже к 3 июля World Aquatics должен разослать приглашения участникам индивидуальных соревнований. Приглашать ли россиян и если да, то кого именно, конечно, решат в международной федерации. Здесь возможен любой исход.

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Колесников и Чикунова тоже в деле!

В Боснию и Герцеговину поедет не только Ефимова. О своём желании заявляет и лучшая брассистка планеты – Евгения Чикунова. Рекордсменка мира тоже примет участие в гонке за олимпийским квалификационным нормативом.

А вместе с ней на Балканы планирует отправиться и Климент Колесников. Двукратный призёр Олимпиады-2020 является одним из лидеров мужского плавания, мировым рекордсменом, и он уже готовится к апрельскому старту.

А вот двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов в своей позиции непоколебим. Российский спинист задолго до ОИ в Париже заявил, что участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе не собирается.

Климент Колесников

Климент Колесников

Фото: РИА Новости

«Мы решили, что после чемпионата России буду отдыхать, лишняя простартовка будет не нужна», – лаконично ответил Рылов «Матч ТВ».

Среди подтвердивших участие Мария Каменева и Иваном Гирёв. А всего, как говорит президент ВФП Владимир Сальников, в город Баня-Лука отправится порядка 20 человек.

Новость о потенциальном участии лучших пловцов из России в Олимпиаде не может не радовать. То, что во Всероссийской федерации плавания ищут (и находят!) возможности для выступления – невероятно круто. Ведь лучшие должны соревноваться с лучшими. Тем же Чикуновой и Колесникову есть что показать соперникам в личном противостоянии в бассейне.

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