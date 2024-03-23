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Федерация гандбола России объявила об отмене матчей в Москве в эти выходные

Федерация гандбола России объявила об отмене матчей в Москве в эти выходные
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Федерация гандбола России (ФГР) объявила об отмене матчей, которые должны были состояться в Москве в эти выходные, 23 и 24 марта. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.

В частности, отменены матчи чемпионата России среди мужских команд Высшей лиги «МССУОР №2 — Академия» (Москва) — «Чеховские медведи-2» (Чехов, Московская область) и «ЦСКА 2 — МССУОР №2» (Москва) — «Воронеж» (Воронеж).

Также не состоится игра Суперлиги между «Лучом» (Москва) и «Университетом» (Ижевск).

Напомним, ранее в Москве и ряде других регионов России ввели запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий после трагических событий в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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