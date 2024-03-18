«Ты его понимаешь? — Нет». Главный тренер сборной России устал и решил покинуть команду

Мужская сборная России по гандболу завершила Суперсерию со сборной Беларуси тремя матчами в Казани, Москве и Чехове. Но главное даже не итоги матчей, а то, что у нашей команды скоро будет новый главный тренер. Велимир Петкович, серб с немецким паспортом, который возглавил сборную четыре года назад, заявил, что больше не намерен работать в России.

Петкович начал свою работу с российской командой весной 2020 года. Дважды под его руководством россияне пробивались на крупные турниры. Правда, сыграли там без особых успехов. На ЧМ-2021 сборная России заняла 14-е место, на ЧЕ-2022 стала девятой. Именно на континентальном чемпионате в Словакии и Венгрии россияне сыграли свои лучшие матчи под руководством этого главного тренера.

Была даже надежда на то, что сборная России сможет побороться за медали, в отличие от предыдущего турнира, когда под руководством Эдуарда Кокшарова наша команда стала 22-й из 24 участников. Но какие-то отдельные эпизоды, такие как незабитый пенальти в матче с испанцами, не позволили россиянам вмешаться в спор за путёвку в полуфинал.

А потом сборная России оказалась в международной изоляции. В такой ситуации главному тренеру, да ещё и иностранцу, было предельно сложно работать. Из сильных соперников – только сборная Беларуси. Да и не всегда был смысл легионеров в команду приглашать. В таких условиях Петкович, кажется, потерял интерес к работе.

Он всё чаще сваливался на критику игроков, которые его не понимали. А как понять, когда главный тренер не удосужился за четыре года даже основные гандбольные термины на русском выучить? Наступил момент, когда команда и тренер устали друг от друга. Мартовские матчи с белорусами стали последними для Петковича в сборной России.

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Уже ноябрьская часть Суперсерии, когда россияне без шансов проиграли в Беларуси все три матча, показала – идеи у Петковича закончились. И не все вызванные игроки получали время на площадке. А когда же наигрывать резерв, как не в таких матчах, где на кону не стоят титулы? В январе был Кубок Дружбы, где сборная России также провалилась, главный же тренер раскритиковал игроков за то, что в своих клубах на тренировках они стоят, а не двигаются.

В российской части Суперсерии российская команда была убедительна только в последней игре в Чехове, в которой наставник белорусов Юрий Шевцов не выпустил основных игроков, а вратарь сборной России Артём Грушко поймал кураж и сыграл блистательно. В Казани и Москве были абсолютно провальные вторые таймы. Московский матч вообще стал во многом показательным. Пустые трибуны позволяли отлично слышать то, что говорилось в тайм-аутах.

Велимир Петкович Фото: rushandball.ru

И один из тайм-аутов стал отражением того, что происходило между Петковичем и игроками. Наставник распалялся на смеси сербско-немецкого с какими-то вставками русских слов, а гандболисты только переглядывались. В эфир даже попал такой диалог: «Ты понимаешь, что он хочет? — Нет».

Тот матч сборная России проиграла (как и всю Суперсерию), а Петкович сразу после игры обвинил во всём капитана «Чеховских медведей» Кирилла Котова: «Разыгрывающий команды является моим мозгом, моим умом на площадке, но в этом матче он не понимал меня. И это была проблема». Хотя Котов был одним из лучших на площадке.

А вот что сказал Петкович по завершении Суперсерии: «Правда, что мой контракт завершится в июле. И до этого момента вся информация будет спекуляцией. На следующей неделе будем общаться с федерацией. Я очень доволен этими четырьмя годами. Что будет дальше… Я не знаю. Думаю‑думаю. Ещё мне важно будет мнение семьи».

Но показательно, что ФГР не заявила о том, что тренер остаётся, а информация о переговорах – ну так они действительно будут. Но не о продлении контракта, а о том, что Петкович уйдёт раньше – всё равно матчей до этого времени точно не будет, в клубном гандболе наступает решающая пора во всех турнирах.

Если подводить итоги, то у Петковича было не так много возможностей. Когда было за что биться – в отдельных матчах была игра. Когда таких возможностей не стало, с его стороны и не было особых попыток создать новую команду. Ну а то, что сборная и тренер устали друг от друга – так бывает.