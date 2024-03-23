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Джадд Трамп вышел в финал снукерного турнира World Open — 2024

Джадд Трамп вышел в финал снукерного турнира World Open — 2024
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Английский снукерист Джадд Трамп, второй номер мирового рейтинга, вышел в финал турнира World Open — 2024, проходящего в Юйшане (Китай). В своём матче полуфинала спортсмен уверенно обыграл 52-го снукериста мира валлийца Джексона Пейджа. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В другом полуфинале, который пройдёт сегодня, 23 марта, днём поборются китаец Цзюньхуэй Дин (девятый номер мирового рейтинга) и австралиец Нил Робертсон (15-й снукерист мира).

Напомним, лидер мирового рейтинга, англичанин Ронни О`Салливан, завершил борьбу на турнире на стадии 1/8 финала, проиграв иранцу Хоссейну Вафаею.

Финал турнира состоится в воскресенье, 24 марта. Отметим, что Джадд Трамп является действующим чемпионом этих соревнований.

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