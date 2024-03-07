«Снукер в беде». Почему великий Ронни О’Салливан теперь играет только за большие деньги

Ронни О’Салливан в последнее время заигрывает с публикой, как бы намекая, что в скором времени может завершить карьеру. Весь текущий сезон Ракета почти не выступает, а в феврале и вовсе взял временную паузу в карьере.

Потенциальный уход многократного чемпиона – огромная проблема для WST, ведь именно О’Салливан – главная звезда снукера в мире. Вот только почему-то в организации никак не могут найти то, что замотивировало бы Ронни остаться. А ответ довольно прост – это деньги, большие деньги. И новый турнир Riyadh Season World Masters of Snooker наглядно это доказал.

«Какой смысл делать это ради £ 4 тыс.?»

Ронни О’Салливан – главное лицо снукера, победитель всего и вся. Неудивительно, что Ракета – самый богатый снукерист планеты. По подсчётам на октябрь 2022 года, за всю карьеру англичанин заработал более £ 12,6 млн (около 1,4 млрд рублей по текущему курсу) призовыми. Для обычного человека эта сумма огромна, но для топового спортсмена, которого знает весь мир, невелика. Например, теннисист Новак Джокович за всю карьеру, по данным на ноябрь 2023 года, заработал $ 180,6 млн (16,3 млрд рублей).

Что уж говорить, если футболисты в топ-клубах Европы могут заработать деньги, сопоставимые с призовыми Ронни, за сезон. Неудивительно, что Ракету такая ситуация с оплатой труда устраивать перестала и он начал бунтовать. Один из первых случаев, когда Ронни открыто выразил недовольство призовыми, произошёл в 2010 году. На World Open О’Салливан отказался делать максимум, остановившись на последнем чёрном, так как на турнире не платили дополнительные деньги за максимальный брейк в 147 очков.

«Я не собирался забивать последний чёрный, потому что за брейк в 147 не платят никакой дополнительной премии. И какой тогда смысл делать это ради четырёх тысяч фунтов? (положенный тогда приз за лучший брейк турнира. – Прим. «Чемпионата»)», – сказал Ракета после окончания матча.

В 2018 году Ронни пошёл дальше и решил вообще не делать максимумы, так как за них платят слишком мало. А ведь именно англичанин – рекордсмен по числу брейков в 147 очков. С 1997 по 2018 год О’Салливан сделал 15 максимумов. А за всю историю снукера их было всего две сотни.

«С тех пор у меня могло быть ещё пять или шесть максимумов, – рассказывал Ронни Eurosport. – Но я уже давно объявил забастовку. Когда они увеличат призовые, тогда я попробую рискнуть».

«Снукер в беде»

А ровно год назад Ракета жёстко раскритиковал WST из-за призовых на турнирах.

«Послушайте, снукер сейчас в крайне плохом положении. Он в беде. Чтобы сделать тур достойным, нужно по крайней мере 50 млн фунтов. Когда вы смотрите на призовые в размере 10 млн фунтов на 25 турниров в течение года для 128 игроков, то понимаете, что в таких условиях ничего не может быть хорошо. Чтобы заставить систему работать, нужно утроить сумму. Возможно, нужны знающие люди, как в Формуле-1, или кто-то, кто смог бы привести снукер в порядок в соответствии с современными требованиями.

Посмотрите на тех людей, которые управляют нашим спортом, они не считаются яркими звёздами. Мы видим, к чему это привело. Не надо быть Эйнштейном, чтобы понять это. Снукер, вероятно, в худшем состоянии, в котором когда-либо был. Теперь наш спорт похож на спортивные турниры в пабе», – говорил Ронни.

В конце своей пламенной речи О’Салливан вообще призвал к настоящей забастовке. Многократный чемпион мира утверждал, что снукеристы боятся сказать о том, что получают мало, из-за страха санкций со стороны WST.

«Я знаю много игроков, которые действительно несчастны и недовольны, но боятся высказываться, так как будут оштрафованы. Им напрямую говорят об этом. Но мы все хотим поменять снукер к лучшему!

На Уимблдоне теннисисты получают 50 млн фунтов за один турнир. Или посмотрите на гольф: минимальные призовые, которые получают спортсмены, – 1,2 млн фунтов, а лучшие игроки зарабатывают гораздо больше. У нас же победители получают по 80 тысяч фунтов на большинстве турниров, а те, кто занимают второе место, – 35 тысяч. Это настоящая беда!

Единственный способ всё изменить – снукеристы должны отказаться играть, пока не будут услышаны. Ничего не изменится, пока большинство игроков не откажутся выступать», — добавил Ракета The Sportsman.

Ронни О’Салливан Фото: Richard Pelham/Getty Images

Меркантильность или адекватная мотивация?

Тогда Ракету особо никто не поддержал и забастовки не случилось. Однако в текущем сезоне О’Салливан, видимо, устроил свой бойкот. Англичанин, по сути, посетил лишь обязательные и топовые турниры или соревнования, где можно было заработать побольше денег.

В этом сезоне Ронни выиграл в пяти наиболее оплачиваемых турнирах, где суммарно заработал в качестве призовых £ 1 млн. За UK Championship, Masters и Riyadh Season World Masters of Snooker он заработал по £ 250 тыс., на Shanghai Masters — £ 210 тыс., а на World Grand Prix — £ 100 тыс.

А вот в состязаниях, где победители получали сильно меньше, Ракета вылетал на ранних стадиях, неожиданно проигрывая не самым сильным соперникам. Например, на English Open, где лучший снукерист забирал £ 80 тыс., О’Салливан проиграл Чжану Аньда в 1/8 финала – 2:4. Видимо, на такие турниры у Ронни просто не хватает мотивации.

Зато на прибыльные соревнования англичанин готов ехать всегда. Сейчас Ракета прервал свою паузу в карьере и решил сбить график подготовки к чемпионату мира, чтобы выступить на Riyadh Season World Masters of Snooker. Там Ронни, жалующийся на здоровье и усталость, был по-настоящему великолепен. О’Салливан разгромил Джона Хиггинса (4:0), а также сильнейших Джада Трампа (4:1) и Люку Бреселя (5:2).

Как итог — £ 250 тыс. за победу. Ракета явно хотел забрать и рекордные $ 500 тыс. за максимум в 167 очков, но сделать исторический брейк у него, как и у других снукеристов, не получилось. Но шейхи уже пообещали в следующем году увеличить выплату за особый максимум до $ 1 млн. За такие деньги уж точно стоит бороться. И нет сомнений, что Ронни в борьбу включится.

Так что WST стоит задуматься над этой ситуацией. По крайней мере, если в организации хотят как можно дольше удерживать Ронни. Можно сколько угодно называть О’Салливана меркантильным, но за чем ещё гнаться человеку, который уже выиграл всё в снукере, как не за большими призовыми?