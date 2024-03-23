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Федерация гандбола России приостановила соревнования на территории РФ до 27 марта

Федерация гандбола России (ФГР) объявила о приостановке всех соревнований под своей эгидой на территории РФ до среды, 27 марта, в связи с трагическими событиями, произошедшими в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

«Матчи чемпионата России среди мужских и женских команд Суперлиги, Высшей лиги, Первой лиги и Молодёжного первенства возобновятся после дополнительного уведомления. О новых датах игр будет сообщено в ближайшие дни.

Федерация гандбола России наряду с игроками, тренерами, руководителями, сотрудниками гандбольных клубов и региональных федераций выражает глубокие соболезнования близким пострадавших в результате вчерашней трагедии», — сказано в заявлении федерации.

Напомним, ранее ФГР объявила об отмене в Москве всех матчей, запланированных на 23 и 24 марта.