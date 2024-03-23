Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Патрик Махоумс отреагировал на возможный уход Снида из «Чифс»

Патрик Махоумс отреагировал на возможный уход Снида из «Чифс»
Аудио-версия:
Комментарии

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрих Махоумс отметил большой вклад защитника Л'Джариуса Снида в дух команды и выразил надежду на то, что в конечном итоге он останется в «Чифсе».

«Мы хотим, чтобы все получили свои деньги. Поэтому, что бы ни случилось, мы будем рады за него. Но, будем надеяться, он останется в « Канзас-Сити Чифс»", — приводит слова Махоумса Marca.

Напомним, 22 марта стало известно, что команда из Канзас-Сити (США) на грани заключения сделки по обмену защитника Снида в команду «Теннеси» из Нэшвилла (США). Американские журналисты сообщили, что игрок готов подписать выгодный четырехлетний контракт на 76 миллионов долларов с гарантиями на 55 миллионов из этой суммы.

Отметим, что для «Чифса» уход защитника — потеря и сейчас в команде заметны пробелы в составе, которые необходимо устранить до начала сезона НФЛ в 2024 году.

Сейчас Снид я вляется одним из самых высокооплачиваемых защитников лиги.

Материалы по теме
«Канзас-Сити Чифс» отчислил Вальдеса-Скэнтлинга, поймавшего тачдаун в Супербоуле
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android