Патрик Махоумс отреагировал на возможный уход Снида из «Чифс»

Квотербек команды «Канзас-Сити Чифс» Патрих Махоумс отметил большой вклад защитника Л'Джариуса Снида в дух команды и выразил надежду на то, что в конечном итоге он останется в «Чифсе».

«Мы хотим, чтобы все получили свои деньги. Поэтому, что бы ни случилось, мы будем рады за него. Но, будем надеяться, он останется в « Канзас-Сити Чифс»", — приводит слова Махоумса Marca.

Напомним, 22 марта стало известно, что команда из Канзас-Сити (США) на грани заключения сделки по обмену защитника Снида в команду «Теннеси» из Нэшвилла (США). Американские журналисты сообщили, что игрок готов подписать выгодный четырехлетний контракт на 76 миллионов долларов с гарантиями на 55 миллионов из этой суммы.

Отметим, что для «Чифса» уход защитника — потеря и сейчас в команде заметны пробелы в составе, которые необходимо устранить до начала сезона НФЛ в 2024 году.

Сейчас Снид я вляется одним из самых высокооплачиваемых защитников лиги.