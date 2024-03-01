«Канзас-Сити Чифс» отчислил Вальдеса-Скэнтлинга, поймавшего тачдаун в Супербоуле

«Канзас-Сити Чифс» отчислил Маркеза Вальдеса-Скэнтлинга. Игрок поймал единственный тачдаун команды в основное время Супербоула. Он освободит для клуба $ 12 млн в зарплатной ведомости. Лучшим матчем игрока стал финал конференции, который прошёл в 2022 году, когда Вальдес-Скэнтлинг набрал 116 ярдов с тачдауном.

Напомним, в ночь с 11 на 12 февраля состоялся 58-й по счёту Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги, в котором встретились «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Встреча завершилась победой «Канзас-Сити Чифс» в овертайме со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3).

Благодаря той победе «Канзас-Сити» стал первой командой за последние 19 лет, выигравшей Супербоул два раза подряд. В последний раз выиграть два Супербоула подряд удавалось «Нью-Ингленд» – в 2003 и 2004 годах.