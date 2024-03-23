Дзюдоист Арбузов победил на турнире «Большого шлема» в Тбилиси

Российский дзюдоист Тимур Арбузов одержал победу в весовой категории до 81 кг на турнире «Большого шлема» в Тбилиси (Грузия).

Финальный поединок Арбузова состоялся вместе с представителем Узбекистана Шарофиддина Болтабоева. Бронзовыми призерами стали представитель Израиля Саги Муки и Нугзари Таталашвили из ОАЭ.

Напомним, один из старейших дзюдоистских турниров проходит с 22 по 24 марта, а российские спортсмены выступают на нём в нейтральном статусе без национального флага и гимна.

Отметим, ещё один россиянин Карен Галстян завоевал серебро, в финале проиграв грузину Лаше Шавдатуашвили. Поединок прошёл в весовой категории до 73 кг.

Ранее также было известно об Иване Черных, который завоевал золото в весовой категории до 66 кг.