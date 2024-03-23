Китайский снукерист Цзюньхуэй вышел в финал чемпионата мира, отыгравшись в решающем фрейме

Китайский профессиональный игрок в снукер Дин Цзюньхуэй в полуфинале чемпионата мира 2024 обыграл австралийца Нила Робертсона в решающем фрейме со счётом 6:5. Отметим, что спортсмен проигрывал 5:4, но после изменил ход матча в свою пользу. Это была первая победа китайца над Робертсоном с 2014 года.

Напомним, что после этой встречи Робертсон лишается места на Tour Championship, который стартует на следующей неделе, и должен будет пройти квалификацию на следующий чемпионат мира.

Дин Цзюньхуэй, являющийся фаворитом домашнего чемпионата мира, в этом году проходящего в Юйшане (Китай), обеспечивает себе финальный поединок против Джадда Трампа из Англии. Это будет возможность для Дина выиграть свой первый рейтинговый турнир после Открытого чемпионата Великобритании 2019 года.