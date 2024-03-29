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Российский дзюдоист Блиев победил на турнире «Большого шлема» в Турции

Российский дзюдоист Блиев победил на турнире «Большого шлема» в Турции
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Российский дзюдоист Аюб Блиев, призёр чемпионатов России, победил на турнире «Большого шлема», проходящем в Анталье (Турция). Спортсмен выиграл золото в весовой категории до 60 кг, в финальной схватке одолев француза Луку Мхеидзе, победителя и призёра чемпионатов Европы, бронзового призёра Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Бронзовые медали в этой категории выиграли представитель Нидерландов Эмиль Яринг и турецкий дзюдоист Салих Йылдыз.

Отметим, что это первое золото турниров «Большого шлема» в карьере Аюба Блиева. Ранее он дважды выигрывал бронзовые медали.

Напомним, турниры «Большого шлема» позволяют спортсменам набрать очки для квалификации на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут летом 2024 года.

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