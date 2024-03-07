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Почему российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду-2024 в Париже под нейтральным флагом?

Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать на Игры
Андрей Шитихин
Россиян будут унижать на Олимпиаде
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Даже преступников не лишают гражданства и права говорить.

Международный паралимпийский комитет опубликовал критерии участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2024 в Париже. Можно предположить, что такие же критерии будут действовать и для российских олимпийцев, которые отберутся и поедут в Париж на Игры-2024.

Критерии ужасные, потому что людей с ограниченными возможностями, которые по умолчанию герои, посчитали преступниками. Но даже людей, совершивших дикие преступления, не лишают гражданства и возможности разговаривать.

А россиян – лишают.

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Сто раз уже говорили про то, на каких условиях наших спортсменов допустят до глобальных соревнований, где весь мир будет смотреть на каких-то атлетов, выступающих в однотонной форме с белой нашивкой с чёрным лейблом. Не говоря про флаг, гимн, национальные цвета.

Чтобы сразу было понятно – у этих людей нет родины и нет никаких прав. Они даже репосты делать не могут в своих соцсетях, а в своём мнении не дай бог укажут какую-то национальную принадлежность – всё, вон отсюда.

Гордый вариант с тем, что «все и так знают, откуда эти спортсмены», прокатывал раньше, но не прокатит сейчас. Да, все будут знать, откуда эти спортсмены и на какие унижения (включая фильтрационную комиссию) они пошли, чтобы выступить на крупном старте. Но есть ли в этом что-то, чем можно гордиться?

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Каждый решает для себя сам, ведь выступать каждый тоже будет за себя. Но невозможно быть героем под белым флагом, а потом приехать домой и гордиться этим.

И не надо сравнивать с прошедшими Играми, где были и флаг Международного олимпийского комитета, и флаг Олимпийского комитета России. Но не было запрещено слово «Россия».

Тогда было наказание за попытки завоёвывать медали нечестным путём. Сейчас – унижение. Просто за то, что ты россиянин. Вариант, при котором унижение можно превратить в достоинство, тоже есть. Завоевать медаль или выиграть, а затем продемонстрировать, что ты – гражданин России, достав, скажем флаг на церемонии награждения и рискуя тут же лишиться награды.

Но кто на такое пойдёт?

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