Дзюдоист Блиев — после победы в Турции: все медали я привожу домой и отдаю своей маме

Российский дзюдоист Аюб Блиев, выступающий в весовой категории до 60 кг, прокомментировал свою первую в карьере победу на турнире «Большого шлема». Спортсмен стал лучшим на этапе в Анталье (Турция).

«Золотая медаль — это всегда самый желанный результат, и я очень рад, что сегодня смог добиться её и на шаг приблизился к заветной мечте. На двух прошлых турнирах я выступил неудачно, это давило, добавляло неуверенности. Мне было важно реабилитироваться, и я доволен, что мне это удалось. Победа в Анталье стала возможной благодаря совместной работе всего коллектива сборной, всей нашей команды: это и тренеры, и доктора, и весь персонал. Все медали я привожу домой и отдаю своей маме. И это золото не будет исключением.

Если говорить о борьбе, то сегодня у меня были хорошие соперники — опытные и техничные. С тайваньцем Янгом было особенно сложно — в прошлый раз он проиграл и жаждал реванша, перестроил свою борьбу, но я его вновь переиграл. Француз Мхеидзе же выигрывал у меня и, возможно, немного расслабился. В этой ситуации я сумел подловить его и сделать своё. Дзюдо ведь как шахматы, надо много думать и продумывать тактику», — приводит слова спортсмена пресс-служба Федерации дзюдо России.