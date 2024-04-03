Участники турнира претендентов побывали на матче НБА

Сегодня, 3 апреля, в Торонто (Канада) стартует Турнир претендентов — 2024. Участники шахматных соревнований побывали на матче чемпионата НБА между местной командой «Торонто Рапторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 128:111 в пользу гостей.

Участники Турнира претендентов на фоне «Скотиабанк Арены» в Торонто Фото: ФИДЕ

Напомним, турнир претендентов пройдёт с 3 по 22 апреля. В соревнованиях примут участие Ян Непомнящий (Россия), Ниджат Абасов (Азербайджан), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция). Победитель соревнований сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

Участницами турнира претенденток будут россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно, Рамешбабу Вайшали (Индия), Анна Музычук (Украина), Нургюл Салимова (Болгария) и Хампи Конеру (Индия). Победительница соревнований получит право сыграть в матче за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин в 2025 году против действующей обладательницы титула китаянки Цзюй Вэньцзюнь.