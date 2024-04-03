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Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов прибыл на турнир претендентов с травмой ноги

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов прибыл на турнир претендентов с травмой ноги
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Сегодня, 3 апреля, в Торонто (Канада) стартует Турнир претендентов — 2024. Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов прибыл на соревнования с серьёзной травмой ноги.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором правая нога Абасова зафиксирована специальным медицинским оборудованием.

28-летний Абасов примет участие в турнире претендентов в связи с отказом лидера мирового рейтинга, норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена.

Напомним, турнир претендентов пройдёт в Торонто (Канада) с 3 по 22 апреля. Кроме Абасова, в соревнованиях примут участие Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция). Победитель соревнований сразится за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем. Это будет матч из 14 партий с тай-брейками.

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