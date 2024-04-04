Марта Мартьянова стала чемпионкой России по фехтованию

Олимпийская чемпионка 2020 года и двукратный серебряный призёр чемпионата Европы Марта Мартьянова одержала победу на чемпионате России по фехтованию на рапирах.

В финале соревнований она со счётом 15:4 одолела Лейлу Пириеву. Замыкают тройку лидеров первенства страны по фехтованию на рапирах Полина Козаева и Кристина Самсонова.

Напомним, чемпионат России по фехтованию начался в Перми 2 апреля и продолжится до 9 апреля. Спортсмены выступают в нескольких дисциплинах фехтования на рапире, шпаге, сабле среди мужчин и женщин в личном и командном первенстве. Всего на соревнованиях разыгрывается 12 комплектов наград.

Отметим, что российские фехтовальщики могут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом и без национальной символики по решению Международной федерации фехтования, однако отбор на состязания проходят немногие из-за строгости его критериев.