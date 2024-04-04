Организаторы Игр дружбы готовы пригласить на соревнования представителей МОК

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин сообщил, что организаторы предстоящих соревнований готовы пригласить представителей Международного олимпийского комитета (МОК) на турнир.

«Пригласить представителей МОК на Игры дружбы? Почему нет, мы всех готовы пригласить. Министр спорта сказал, что и спортсмены Украины смогут участвовать, мы все помним это заявление в июле прошлого года», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Напомним, Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Ранее МОК рекомендовал иностранным спортсменам не выступать на Играх дружбы, объяснив это политизированностью соревнований в России. Глава МОК Томас Бах заявил, что африканские участники Игр дружбы могут быть не допущены на Олимпийские игры.