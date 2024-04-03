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Песков: слова Баха о необходимости запрета Игр дружбы — это узурпация права на спорт

Песков: слова Баха о необходимости запрета Игр дружбы — это узурпация права на спорт
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, ответил на слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о необходимости помешать проведению крупных спортивных соревнований на территории России. В первую очередь это касается запланированных Всемирных игр дружбы, которые с 15 по 29 сентября пройдут в Екатеринбурге и в Москве.

«Мы не можем согласиться, конечно, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных международных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта, она неприемлема ни для кого. И в целом, наверное, неготовность и нежелание руководителя Международного олимпийского комитета отмежеваться от политики. Вот что наносит главный ущерб олимпийскому движению», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом Томас Бах заявил, что спортсмены из Африки, которые примут участие во Всемирных играх дружбы в России, рискуют быть не допущены на будущие Олимпиады. Он также заявил, что МОК не скрывает, что поддаётся политическому влиянию.

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